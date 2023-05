G7 समिट के दौरान तैनात किए गए रोबोट्स ने भारत के लिए भेजा संदेश, देखें वीडियो

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। इस साल जापान G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसके G7 सम्मेलन में दुनिया के सात प्रभावशाली देशों के नेता शामिल होने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे हैं। शिखर सम्मेलन की बैठक के दौरान रोबोट्स को अंतरराष्ट्रीय मीडिया केंद्र में तैनात रोबोट देखा गया। इन्हीं में से एक रोबोट का वीडियो सामने आया है, जिसने भारत को नमस्ते कहा है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया केंद्र में तैनात एक रोबोट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। सबसे पहले इस रोबोट ने भारत को नमस्ते कहा। इसके बाद अंग्रेजी में इस रोबोट का नाम पूछा गया, तो रोबोट ने अपना नाम कोकी यदागिरा बताया है।

#WATCH | "Namaste to India," Robots deployed at the International Media Centre during the G7 summit in Hiroshima, Japan. pic.twitter.com/qmxsyF69Nc