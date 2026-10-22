भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है अजरबैजान, जयशंकर 23 अक्टूबर को करेंगे यात्रा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हाल तक पाकिस्तान को हर तरह से समर्थन देने की बात करने वाला देश अजरबैजान बदलते वैश्विक माहौल में भारत के साथ संबंधों को सुधारने का संदेश भेज रहा है।

भारत ने इन संदेशों का सकारात्मक जवाब देने का फैसला किया है। शुक्रवार (23 अक्टूबर) को विदेश मंत्री एस जयशंकर अजरबैजान की यात्रा पर जा रहे हैं जो आठ वर्षों बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की उस देश की यात्रा होगी।

अजरबैजान भारत के सुधारने संबंध? हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संपर्क बना हुआ है। जयशंकर की यह यात्रा दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क को नया आयाम देने वाली मानी जा रही है।

पिछले कुछ वर्षों में अजरबैजान का रुख पाकिस्तान के प्रति अधिक झुका हुआ रहा। वर्ष 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर शुरू किया तो अजरबैजान व तुर्किये ने पाकिस्तान का सबसे ज्यादा साथ दिया।

अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जिसमें भारत के हमले की निंदा की गई और पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करने की बात कही। लेकिन बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों, खासकर दक्षिण काकेशस और मध्य एशिया में भारत की बढ़ती उपस्थिति के बीच बाकू अब नई दिल्ली के साथ व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है।