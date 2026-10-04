जयशंकर से मिले अमेरिकी कमांडर एडमिरल सैमुअल, हिंद-प्रशांत में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को नई दिल्ली में अमेरिकी प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे. पापारो के साथ बैठक की। इसमें सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद थे।

जयशंकर ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बैठक की जानकारी दी। एडमिरल पापारो शनिवार को भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी मजबूत करने के मकसद से छह दिन के आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान एडमिरल पापारो भारतीय समकक्षों के साथ साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं पर बातचीत करेंगे।