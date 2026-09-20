UNGA के 81वें सत्र को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर, वैश्विक सहयोग और चुनौतियों पर रहेगा फोकस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र के 'हाई-लेवल वीक' के लिए अमेरिकी दौरे पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उनका महत्वपूर्ण संबोधन 26 सितंबर को निर्धारित है।

अपनी इस यात्रा के दौरान वह संयुक्त राष्ट्र मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। इस वैश्विक कूटनीतिक मंच पर संघर्ष, आर्थिक चुनौतियां, मानवीय संकट, जलवायु परिवर्तन और उभरती हुई तकनीक जैसे विषयों पर प्रमुखता से चर्चा होने की उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, महासभा का यह 81वां सत्र वैश्विक सहयोग को पुनर्जीवित करने, सतत विकास लक्ष्यों को गति देने और विश्व में शांति, गरिमा व समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर लाएगा।