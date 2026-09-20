Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

UNGA के 81वें सत्र को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर, वैश्विक सहयोग और चुनौतियों पर रहेगा फोकस

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Published: Sun, 20 Sep 2026 11:59 PM (IST)

विदेश मंत्री एस. जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के 'हाई-लेवल वीक' में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ...और पढ़ें

विदेश मंत्री जयशंकर यूएनजीए के 81वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे (फाइल फोटो)

विदेश मंत्री जयशंकर यूएनजीए के 81वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे (फाइल फोटो)

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र के 'हाई-लेवल वीक' के लिए अमेरिकी दौरे पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उनका महत्वपूर्ण संबोधन 26 सितंबर को निर्धारित है।

अपनी इस यात्रा के दौरान वह संयुक्त राष्ट्र मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। इस वैश्विक कूटनीतिक मंच पर संघर्ष, आर्थिक चुनौतियां, मानवीय संकट, जलवायु परिवर्तन और उभरती हुई तकनीक जैसे विषयों पर प्रमुखता से चर्चा होने की उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, महासभा का यह 81वां सत्र वैश्विक सहयोग को पुनर्जीवित करने, सतत विकास लक्ष्यों को गति देने और विश्व में शांति, गरिमा व समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया भर के नेताओं को एक मंच पर लाएगा।

इस सत्र की सामान्य बहस का मुख्य विषय "विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन एक संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए परिणाम दे" रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान करेंगे।

इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान 22 से 28 सितंबर तक चलने वाली सामान्य बहस में 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे।

इसके अलावा, समाधानों और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख मंच भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे - जिनमें 'एसडीजी मीडिया जोन' और 'गोल्स लाउंज' शामिल हैं, जहां विशेषज्ञों के साथ गहन और अनौपचारिक संवाद होंगे। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)