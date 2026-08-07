ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कौन-कौन से कदम उठाए? जयशंकर ने बताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि पाकिस्तान के साथ संबंध केवल "आतंकवाद, दुश्मनी और हिंसा से मुक्त वातावरण" में ही आगे बढ़ सकते हैं।

हालांकि, पड़ोसी देश भारत के खिलाफ "सरकारी नीति के तहत आतंकवाद का उपयोग हथियार" के तौर पर करता रहता है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को यह बात समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कही, जिसमें पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति और दोनों देशों के बीच राजनीतिक, कूटनीतिक और व्यापारिक स्तर पर हुए परिवर्तनों के बारे में पूछा गया था।

आतंकवाद, दुश्मनी और हिंसा फैला रहा पाकिस्तान जयशंकर ने कहा, 'सरकार का यह स्पष्ट रुख है कि भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, दुश्मनी और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि, पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद की नीति का पालन करता है और भारत के खिलाफ आतंकवाद को सरकारी नीति के उपकरण के रूप में उपयोग करता है।' जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबसे तरजीह वाले देश (एमएफएन) का दर्जा वापस ले लिया था और पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर कस्टम ड्यूटी को 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था।

पाकिस्तान ने भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने सहित कुछ एकतरफा कदमों की घोषणा की। 22 अप्रैल, 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा किए गए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने कई कूटनीतिक कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी में चेक पोस्ट बंद करना, वीजा प्रतिबंधित करना और संबंधित मिशनों में कूटनीतिक और आधिकारिक उपस्थिति को कम करना शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने पिछले पांच वर्षों में विभिन्न स्तरों पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ताओं की संख्या, उन वार्ताओं में चर्चा किए गए मुद्दों और क्या सरकार अब भी मानती है कि पाकिस्तान के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध तब तक संभव नहीं हैं जब तक सीमा पार आतंकवाद समाप्त नहीं होता।

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