जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, प्रेमी जोड़े को पेट्रोल डालकर फूंका; दोनों की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां कथित तौर पर एक युवक-युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया, लेकिन तब तक दोनों बुरी तरह जल गए थे।

पुलिस ने बताया कि जयपुर के मौखमपुरा इलाके में एक आदमी और एक औरत को कथित तौर पर किसी ज्वलनशील चीज से आग लगा दी। दोनों बुरी तरह जल गए हैं और उनका SMS हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।

प्रेम संबंध से जुड़ा मामला एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मामला प्रेम संबंध से जुड़ा लग रहा है। हलांकि, पीड़ितों की हालत स्थिर होने पर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह पूरा मामला क्या है।

आसपास के लोगों ने बुझाई आग पुलिस के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार रात की है। पीड़ितों की चीखें सुनकर आसपास के लोग आ गए, जिन्होंने पुलिस को बताने से पहले आग बुझाई।

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपक खंडेलवाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पीड़ितों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उन्हें गंभीर हालात में इलाज के लिए के सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS) हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया।