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जयपुर: दुर्गापुरा मार्केट में दिन-दहाड़े महिला से छीनी सोने की चेन, देखती रही भीड़; मौके से फरार हुआ बदमाश

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Sat, 19 Sep 2026 11:22 PM (IST)

मोना जैन अपने पति के साथ मार्केट में आई थीं। पति मेडिकल शॉप पर गए हुए थे, इस दौरान मोना ...और पढ़ें

जयपुर: दुर्गापुरा मार्केट में दिन-दहाड़े चेन महिला से छीनी सोने की चेन (फोटो- सोशल मीडिया)

जयपुर: दुर्गापुरा मार्केट में दिन-दहाड़े चेन महिला से छीनी सोने की चेन (फोटो- सोशल मीडिया)

HighLights

  1. घटना के बदमाश का पीड़ित महिला ने खुद किया पीछा

  2. घटना के बदमाश का पीड़ित महिला ने खुद किया पीछा

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के जयपुर में भीड़ भाड़ वाली जगह दुर्गापुरा मार्केट में शुक्रवार शाम को दिन-दहाड़े चेन छीनने की घटना सामने आई। सांगानेर निवासी मोना जैन अपने स्कूटर पर इंतजार कर रही थीं, तभी बाइक सवार दो युवकों ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली।

पीड़ित महिला ने खुद आरोपी का पीछा किया, लेकिन वह अपने साथी के पास पहुंच गया और दोनों मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं, बड़ी बात ये रही कि भीड़ सिर्फ तमाशा देखती रही, महिला अकेली ही चोर के पीछे भागी थी।

जानकारी के अनुसार, मोना जैन अपने पति के साथ मार्केट में आई थीं। पति मेडिकल शॉप पर गए हुए थे, इस दौरान मोना स्कूटर पर इंतजार कर रही थीं। तभी बाइक पर सवार दो लोग वहां पहुंचे। उनमें से एक बाइक से उतरा, पीछे से आकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली और भागने लगा।

मोना ने खुद को संभाला और आरोपी का पीछा किया, लेकिन वह अपने साथी के पास पहुंच गया। दोनों लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर मौके से फरार हो गए। मार्केट में मौजूद कई लोग भी इस घटना के गवाह बने, लेकिन आरोपी भागने में सफल रहे।

पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।