विराट-अनुष्का की रिसेप्शन में ये कौन है जिसने गाना भी गाया और नचाया भी ?

विराट और अनुष्का के रिसेप्शन में पंजाबी गायक गुरदास मान ने अपने गानों से शमां बांध दी।

नई दिल्ली [ स्पेशल डेस्क ] । टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने 21 दिसंबर को दिल्ली के होटल ताज में ग्रैंड रिसेप्शन रखा। इस रिसेप्शन में कई क्रिकेटर दोस्तों समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी। पार्टी में तो पहले विराट-अनुष्का स्टेज पर मेहमानों के साथ मिलते और फोटो खिंचाते नजर आए लेकिन उसके बाद डांस फ्लोर पर जमकर नाचे। विराट और अनुष्का गुरदास मान के गाने कमली याद दी कमली पर जमकर डांस करते दिखाई दिए।



अनुष्का और विराट गुरदास मान के पंजाबी गाने 'सजणा वे सजणा' पर भी थिरकते नजर आ रहे हैं। गुरदास मान ने उनके लिए कई गाने गाए। गाना गाते-गाते वे इस नई जोड़ी को पंजाबी में कई जोक भी सुना रहे थे। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विराट-अनुष्का के सामने गुरदास पंजाबी में गा रहे हैं। उन्होंने गाते हुए कुछ ऐसी बात करी कि विराट की हंसी छूट गई लेकिन अनुष्का को वह बात पहले समझ नहीं आई। जब विराट ने अनुष्का को गुरदास की कही बात का मतलब समझाया तो अनुष्का की जोर से हंसी छूट गई। इस रिसेप्शन में जहां विराट ने काले रंग की शेरवानी पहनी थी तो वहीं अनुष्का ने लाल रंग की बनारसी साड़ी।

A post shared by Sara (@virushka_folyf) on Dec 21, 2017 at 11:30pm PST



इतना ही नहीं एक अन्य वीडियो में विराट अपने दोस्त शिखर धवन के बेटे को गोद में लिए डांस कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरे वीडियो में गुरदास के गाने पर जिस तरह से विराट-अनुष्का थिरक रहे हैं, देखकर साफ लग रहा है कि वे इस पल को खूब एंजॉय कर रहे हैं।



विराट कोहली और अनुष्‍का शर्मा की दिल्‍ली में हुई रिसेप्‍शन पार्टी को यादगार बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। पीएम मोदी विराट-अनुष्‍का के लिए गिफ्ट भी लेकर पहुंचे थे। उन्‍होंने विराट और अनुष्‍का को उपहार में एक-एक गुलाब का फूल दिया। पीएम मोदी से मिले इस गिफ्ट को देख, विराट-अनुष्‍का के चेहरे गुलाब की तरह खिल उठे थे।

A post shared by Sara (@virushka_folyf) on Dec 22, 2017 at 1:31am PST



विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी के बाद मुंबई पहुंच गए हैं। वो यहां अपनी अगली पार्टी की तैयारी में लग गए हैं। विराट और अनुष्का 26 दिसंबर को मुंबई में रिसेप्शन पार्टी देंगे। इससे पहले दिल्ली में गुरुवार को हुई पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। पार्टी शुरू होने के लगभग एक घंटे बाद पीएम मोदी वेन्यू पर पहुंचे और नवदंपत्ति को आशीर्वाद दिया। उन्होंने दोनों के परिवार के साथ फोटो खिंचवाई।

A post shared by Sara (@virushka_folyf) on Dec 22, 2017 at 8:20am PST



विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी को एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है। लेकिन, साल की सबसे चर्चित शादी को लेकर अभी भी गॉसिप जारी है। 11 दिसंबर को इटली में अपनी शादी रचाकर लौटे विराट-अनुष्का ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान अनुष्का-विराट ने पीएम मोदी को रिसेप्शन का इनविटेशन कार्ड भी दिया। साथ ही पीएम को खूबसूरत तोहफा भी सौंपा गया। इन दोनों ने तोहफे में क्या दिया इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।

यह भी पढ़ें: पता है पीएम मोदी ने विराट, अनुष्‍का को रिसेप्शन में जाकर क्‍या गिफ्ट दिया?