Vice Chairperson Panel: राज्यसभा उपाध्यक्षों के नए पैनल का हुआ पुनर्गठन, आधी सदस्य महिलाएं

Vice Chairperson Panel राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सदन के उच्च सदन के उपाध्यक्षों के पैनल को पुनर्गठित किया। नियमों के मुताबिक उप-नियम (1) के तहत नामित उपाध्यक्ष नया पैनल नामित नहीं होने तक अपने पद पर रहेगा। राज्यसभा अध्यक्ष धनखड़ ने सदन को सूचित किया कि उन्हें गत 11 अप्रैल को बंगाल से राज्यसभा सदस्य लुइान्हिो फलेइरो का त्याग पत्र मिला और उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

राज्यसभा उपाध्यक्षों के नए पैनल का हुआ पुनर्गठन

Your browser does not support the audio element.