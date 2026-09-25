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24 हजार फीट की ऊंचाई पर फिर लहराया तिरंगा, ITBP के 23 जवानों ने फतह किया माउंट एबी गामिन

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Fri, 25 Sep 2026 04:04 PM (IST)

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के 23 जवानों ने उत्तराखंड में 7,355 मीटर ऊंचे माउंट एबी गामिन को सफलतापूर्वक फतह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

माउंट एबी गामिन पर ITBP के हिमवीरों ने फहराया तिरंगा (फोटो-ITBP)

माउंट एबी गामिन पर ITBP के हिमवीरों ने फहराया तिरंगा (फोटो-ITBP)

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के 23 जवानों ने उत्तराखंड में भारत-तिब्बत सीमा पर स्थित 7,355 (24,131 फीट) मीटर ऊंचे चुनौतीपूर्ण माउंट एबी गामिन को सफलतापूर्वक फतह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

जवानों ने 16 सितंबर को कड़ाके की ठंड और विषम परिस्थितियों को मात देते हुए इस दुर्गम चोटी पर तिरंगा फहराया।

अभियान की शुरुआत और चुनौतियां

यह ऐतिहासिक चढ़ाई फोर्स लेवल माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन 2026 का हिस्सा थी। इस दल की अगुवाई डिप्टी कमांडेंट परीक्षित शाह ने की। आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने 7 अगस्त को नई दिल्ली स्थित ITBP मुख्यालय से इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

7,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित इस चोटी पर फतह हासिल करना बेहद जटिल और साहसिक कार्य था। अभियान के दौरान जवानों को बेहद पतली हवा, ऑक्सीजन की भारी कमी, जमा देने वाली ठंड, विशालकाय ग्लेशियरों और अचानक बदलने वाले खतरनाक मौसम का सामना करना पड़ा।

इस सफलता के पीछे हफ्तों की कठोर ट्रेनिंग, रणनीति और वातावरण के अनुकूल ढलने का अभ्यास था।

माउंट गामिन का गौरवशाली इतिहास

माउंट एबी गामिन उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय में स्थित है। यह माउंट कामेट से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है और मीड्स कोल के जरिए कामेट मैसिफ से जुड़ा हुआ है। इसकी उत्तरी ढलानें तिब्बत की ओर जाती हैं।

1950 में एक एंग्लो-स्विस टीम ने तिब्बत की ओर माना दर्रे से चढ़ाई कर इसे पहली बार फतह किया था। 1953 में नंदू जयाल के नेतृत्व में भारतीय पर्वतारोहियों ने भी इस पर सफलता प्राप्त की थी।

हिमालय के अति-ऊंचे और चुनौतीपूर्ण सीमावर्ती इलाकों में तैनात रहने वाले ITBP के हिमवीरों के लिए यह अभियान उनके अद्वितीय पर्वतारोहण कौशल, शारीरिक सहनशक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।

महानिदेशक ने दी बधाई

सफलतापूर्वक अभियान पूरा होने के बाद ITBP के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने जवानों की सराहना करते हुए संदेश साझा किया, 'हिमवीरों ने माउंट एबी गामिन को फतह किया'।

DG शत्रुजीत कपूर ने 23 सदस्यीय टीम के सभी वीरों को बधाई दी और उनके इस अदम्य साहस को भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के लिए एक महान प्रेरणा बताया।