ITBP के महानिदेशक IPS ऑफिसर प्रवीण कुमार संभालेंगे BSF डीजी का अतिरिक्त प्रभार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के मौजूदा महानिदेशक प्रवीण कुमार सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह जिम्मेदारी उन्हें 30 नवंबर 2025 से संभालनी होगी।

दरअसल, वर्तमान BSF DG दलजीत सिंह चौधरी 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके रिटायर होने के बाद उनके कार्यों कि जिम्मेदारी ITBP महानिदेशक प्रवीण कुमार को दी जाएगी। प्रवीण कुमार तब तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे, जब तक DG की नियुक्ति नहीं हो जाती या फिर कोई नया आदेश नहीं जारी हो जाता।

कौन हैं IPS प्रवीण कुमार? बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पश्चिम बंगाल कैडर के 1993 बैच के IPS ऑफिसर प्रवीण कुमार को BSF डायरेक्टर जनरल की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। MHA के एक ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा है कि दलजीत सिंह चौधरी के 30 नवंबर, 2025 को रिटायर होने पर, नए DG की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक प्रवीण कुमार को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के डायरेक्टर जनरल के पद का एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी दी जाती है।

IB में दो दशकों से अधिक का है अनुभव प्रवीण कुमार के पास उनके पास इंटेलिजेंस और फील्ड ऑपरेशन दोनों का अनुभव है। इन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक खुफिया ब्यूरो ( IB ) में सेवा की। जिसके बाद इन्हें 1 अक्टूबर, 2025 को आईटीबीपी का लीडरशिप दिया गया। वहीं अब उनको DG BSF की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

बता दें कि बीएसएफ भारत के सबसे बड़े सीमा-रक्षक बलों में से एक है। बीएसफ के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे में बीएसएफ महानिदेशक का पद देश की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। यह अतिरिक्त प्रभार प्रवीण कुमार के नेतृत्व में सरकार के विश्वास को दर्शाता है।