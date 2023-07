छोटे स्टेशनों की पहचान करना अब आसान, शहर के नाम पर क्लिक करते ही दिखेगी लिस्ट

यह अभिनव प्रयोग शुक्रवार से देश भर के 175 शहरों में प्रारंभ हो जाएगी। इससे शहरों एवं स्टेशनों का नाम पता लगाना आसान होगा। उदाहरण के लिए बनारस के नाम पर क्लिक करते ही सारनाथ दिलवा एवं राजा तालाब आदि का नाम सामने आ जाएगा। इसी तरह लखनऊ के नाम पर क्लिक करते ही गोमतीनगर डाली गंज ऐशबाग आदि प्रमुख जगहों का नाम दिखने लगेगा।

