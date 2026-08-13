'अंतरिक्ष के कचरे की समस्या से निपटने के लिए कदम उठा रहा इसरो', राज्यसभा में बोले जितेंद्र सिंह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों की बढ़ती संख्या और अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) कदम उठा रहा है।

इसरो का डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन अंतरिक्ष से कचरे को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्यसभा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंटरनेट सेटेलाइट कान्स्टेलेशन (उपग्रहों के समूह), जिनमें अक्सर हजारों उपग्रह होते हैं आर्बिट में आपस में टकराने का खतरा बढ़ाते हैं।

कुछ उपग्रह आर्बिट में ही खराब हो सकते हैं।मंत्री ने कहा कि इंटर-एजेंसी स्पेस डेब्रीस कोआर्डिनेशन कमिटी (आइएडीसी) को अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और अंतरिक्ष कचरा कम करने के उपाय करने से संबंधित सबसे प्रतिष्ठित संस्था माना जाता है। इसरो 1996 से ही इसका सदस्य रहा है।मंत्री ने बताया कि मलबे के छोटे और आसानी से पता न चलने वाले टुकड़ों से अधिक खतरा होता है, क्योंकि इनसे बचने के लिए टक्कर-रोधी उपायों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और न ही इनसे बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा कवच बनाया जा सकता है।

इनके टकराने से मिशन खत्म हो सकता है, जिससे सेटेलाइट बेकार हो सकता है और और भी मलबा पैदा हो सकता है। इसरो के नेतृत्व में डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन उपग्रहों के जीवनकाल समाप्त होने पर उनके निपटान संबंधी दिशानिर्देशों को लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

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