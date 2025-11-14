गगनयान मिशन के लिए इसरो को मिला पहला ह्यूमन-रेटेड विकास इंजन, गोदरेज एयरोस्पेस की घोषणा

पीटीआई, नई दिल्ली। गोदरेज एयरोस्पेस ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन-रेटेड एल110 स्टेज विकास इंजन सौंप दिया है। गोदरेज एयरोस्पेस ने गुरुवार को यह घोषणा की।

ह्यूमन-रेटेड एल110 विकास इंजन को विशेष रूप से उन सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है जो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए आवश्यक होते हैं। इस इंजन का उपयोग एलवीएम-3 रॉकेट में किया जाएगा।

गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 2027 में स्वदेशी राकेट से पहली बार भारतीय अंतरिक्षयात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है।

गोदरेज एंटरप्राइजेज के एयरोस्पेस कारोबार के कार्यकारी उपाध्यक्ष मानेक बेहरामकामदीन ने बयान में कहा, यह न केवल गोदरेज एंटरप्राइजेज समूह के लिए मील का पत्थर है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव है।

इससे इसरो और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) के साथ हमारी दीर्घकालिक साझेदारी की पुष्टि हुई है। गोदरेज चार दशकों से अधिक समय से चंद्रयान और निसार सहित ऐतिहासिक मिशनों के लिए इंजन और अन्य कलपुर्जां की आपूर्ति करके भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान दे रहा है।