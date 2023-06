Chandrayaan-3: खत्म हुआ चंद्रयान-3 का इंतजार, श्रीहरिकोटा से 13 जुलाई को होगी लॉन्चिंग

नई दिल्ली, एजेंसी। चंद्रयान-3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसकी लॉन्चिंग की तारीख भी सामने आ चुकी है।भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 13 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च करेगा। लॉन्चिंग किस वक्त होगी? इसकी जानकारी भी सामने आ गई है।

बता दें कि चंद्रयान-3 श्रीहरिकोटा से 13 जुलाई को दोपहर 2 बजकर 30 मिनट बजे लॉन्च किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग 13 जुलाई को दोपहर ढाई बजे निर्धारित की गई है।

यह चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड-टू-एंड क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान -2 का अनुवर्ती मिशन है। इसमें लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन है।

इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान प्रक्षेपण के लिए तैयार है और जुलाई में इसकी लॉन्चिंग होगी।

Chandrayaan is ready for launch and the launch will take place in July: ISRO Chairman, S Somnath



