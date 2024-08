Bangladesh Crisis: बांग्लादेश हिंसा में क्या विदेशी ताकत का हाथ है? राहुल गांधी के सवाल पर जयशंकर ने दिया जवाब

बैठक में राहुल गांधी ने सरकार द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद राष्ट्रीय हित में उठाए गए कदमों के प्रति अपना समर्थन जताया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या इस घटना में विदेशी ताकतें शामिल थीं। उन्होंने कहा कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति एक बड़ी चिंता बनी हुई है, उनकी संपत्तियों पर हमलों की खबरें आ रही हैं।

