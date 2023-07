Train Cancelled Today: उत्तर रेलवे ने पटरियों पर पानी भरने के कारण कई ट्रेनें की रद्द, कुछ को किया गया डायवर्ट

IRCTC Train Canceled Today कई मार्गों की पटरियों पर जल जमाव के कारण उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है जबकि कुछ को डायवर्ट किया गया है। रेलवे ने इसी के साथ कई ट्रेन शॉर्ट-टर्मिनेट भी की हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने बताया कि बाढ़ जैसी स्थिति के कारण रेलवे को एहतियात के तौर पर ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ीं।

IRCTC Train Canceled Today रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की।

नई दिल्ली, एएनआई। IRCTC Train Canceled Today उत्तर भारत में भारी बारिश का असर अब रेलवे पर भी दिखने लगा है। कई मार्गों की पटरियों पर जल जमाव के कारण उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है, जबकि कुछ को डायवर्ट किया गया है। रेलवे ने इसी के साथ कई ट्रेन शॉर्ट-टर्मिनेट भी की हैं। इन ट्रेनों को किया गया रद्द रद्द की गई ट्रेनें जो शनिवार को अपने संबंधित स्टेशनों से प्रस्थान करने वाली थीं, उनमें शामिल हैं... अंबाला-अम्ब अंदौरा-अंबाला स्पेशल जेसीओ

फिरोजपुर-जालंधर कैंट-फिरोजपुर स्पेशल जेसीओ

जालंधर कैंट-होशियारपुर-जालंधर कैंट स्पेशल जेसीओ एहतियात के तौर पर ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ीं गुरुवार को उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने एएनआई को बताया कि बाढ़ जैसी स्थिति के कारण रेलवे को एहतियात के तौर पर ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ीं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने कहा, 8-9 जुलाई को भारी बारिश हुई...पहाड़ों में होने वाली बारिश मैदानी इलाकों में आती है और परिणामस्वरूप, हमारी कई पटरियां जलमग्न हो गईं। इसलिए एहतियात के तौर पर, हमें ट्रेन सेवा रोकनी पड़ी। ये ट्रेनें की गई डायवर्ट डायवर्ट ट्रेनों में जम्मू तवी-जोधपुर एक्सप्रेस, देहरादून-अमृतसर, देहरादून-सहारनपुर शामिल हैं। 16 जुलाई और 17 जुलाई को प्रस्थान करने वाली कुछ ट्रेनें भी रद्द या डायवर्ट या शॉर्ट-टर्मिनेट की गई हैं। जिन लोगों ने उत्तर रेलवे के मार्गों पर ट्रेन से यात्रा करने की योजना बनाई है, वे उत्तर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

