मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत आ रहे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भारत आएंगे। पेजेशकियान नई दिल्ली में सितंबर में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत 2026, सितंबर में अपनी अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ईरान ने यह भी संकेत दे दिया है कि वे मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान खोजने में भारत को एक अहम और रचनात्मक भागीदार के रूप में देखता है।