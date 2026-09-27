'बाहुबली की तरह लड़ेंगे', UN में पेजेश्कियन के तीखे तेवर; ईरानी दूतावास ने शेयर किया वीडियो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा और कूटनीति के अनोखे मेल में, हैदराबाद में ईरानी दूतावास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के कड़े भाषण और बाहुबली के मशहूर युद्ध दृश्यों के बीच समानता दिखाई दी।

दूतावास ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें फिल्म का मुख्य किरदार दुश्मन सेना का समाना करता दिख रहा है। इसके साथ ही एक संदेश भी दिया गया है जिसमें बाहरी दबाव के आगे न झुकने के ईरान के पक्के इरादे को जाहिर किया गया है।

ईरानी दूतावास ने शेयर किया वीडियो इस वीडियो में बाहुबली: द बिगनिंग के दृश्य दिखाए गए हैं, जिनमें प्रभास द्वारा निभाया गया किरदार अमरेंद्र बाहुबली, कालाकेय सेना के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व करता है। दूतावास ने वीडियो के साथ लिखा, 'UNGA में ईरान के राष्ट्रपित डॉ. पेजेश्कियन: 'हम कभी सिर नहीं झुकाएंगे और न ही घुने टेकेंगे।' जैसे बाहुबली कालाकेयों के खिलाफ डटकर खड़े हुए थे, वैसे ही हम भी अपनी मातृभूमि के लिए अपना खून बहाने को तैयार हैं।'