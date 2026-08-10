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    'मांगें मानोगे, तभी खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट', ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 11:35 PM (IST)

    ईरान ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना अमेरिका की कार्रवाई पर निर्भर करेगा, जिसमें प्रतिबंध हटाना और जब्त संपत्तियां जारी करना शा ...और पढ़ें

    अमेरिका की मांगें पूरी होने पर ही खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट

    अमेरिका की मांगें पूरी होने पर ही खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट

    HighLights

    1. होर्मुज स्ट्रेट खोलना अमेरिकी कार्रवाई पर निर्भर।

    2. ईरान की मांगें: प्रतिबंध हटाना, मुआवजा, संपत्ति वापसी।

    3. ओमान संग सुरक्षित आवाजाही पर समझौता करीब।

    जेएनएन, नई दिल्ली: ईरान ने साफ कर दिया है कि ओमान के साथ होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर समझौता होने के बावजूद समुद्री मार्ग पूरी तरह खोलने का फैसला अमेरिका की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

    ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को कहा कि अमेरिका को ईरान की मांगें पूरी करनी होंगी। इनमें युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा, प्रतिबंध हटाना, सैन्य दबाव और नाकाबंदी खत्म करना तथा ईरान की जब्त संपत्तियां जारी करना शामिल हैं।

    रॉयटर्स के अनुसार, बघाई ने बताया कि ईरान और ओमान नए जहाजरानी मार्ग के भौगोलिक स्वरूप और सुरक्षित आवाजाही के तौर-तरीकों पर सहमत होने के करीब हैं। संयुक्त घोषणा से पहले कुछ तकनीकी मुद्दे सुलझाए जाने बाकी हैं। बातचीत में सुरक्षित नौवहन, पर्यावरण संरक्षण, समुद्री सेवाओं और अपराध रोकने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है

    उन्होंने कहा कि जहाजों को उपलब्ध कराई जाने वाली समुद्री सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाना सामान्य व्यवस्था है। हालांकि, फिलहाल भुगतान से जुड़े मुद्दे बातचीत का हिस्सा नहीं हैं। तेहरान और वाशिंगटन के बीच सीधे संवाद के बजाय मध्यस्थों के जरिये संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा है।

    होर्मुज को लेकर गतिरोध का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर भी पड़ रहा है। यह जलमार्ग दुनिया के प्रमुख ऊर्जा व्यापार मार्गों में है और यहां लंबे समय तक व्यवधान से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, सप्ताहांत में स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या भी और घटी है।

    खबरें और भी

    एपी के अनुसार, बघाई ने ईरानी संसद और सरकार के बीच होर्मुज को लेकर मतभेद की खबरों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार और संसद इस मुद्दे पर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। संसद की संबंधित समितियां यातायात प्रबंधन से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा कर रही हैं और विदेश मंत्रालय भी इस प्रक्रिया में शामिल है।

    सऊदी अरब पर हूती हमलों से बढ़ी चिंता

    एएनआई के अनुसार, यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हांस ग्रंडबर्ग ने हूती और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने की अपील की।

    रविवार को मोखा में हूती हमले में नागरिकों और सैन्यकर्मियों के मारे जाने तथा कई लोगों के घायल होने की खबरों के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है।