केरल के नए DGP नियुक्त हुए IPS अधिकारी डॉ शेख दरवेश साहब, नए मुख्य सचिव का पद संभालेंगे डॉ वी वेणु

Kerala New GDP केरल के आईपीएस (Kerala IPS officer) अधिकारी डॉ शेख दरवेश साहब (Dr Shaik Darvesh Saheb) को नया डीजीपी (new DGP of Kerala) नियुक्त किया गया है। वहीं गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary of Home Department) डॉ वी वेणु (Dr V Venu) केरल के नए मुख्य सचिव (new chief secretary) होंगे। डीजीपी केरल के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है जो राज्य का मुख्य कार्यकारी होता है।