सबरीमाला केस के जांच अधिकारी को मिला राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक, कोच्चि सिटी पुलिस में दे चुके हैं सेवा
केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में केरलम पुलिस, अग्निशामक और बचाव सेवाओं और कारागार और सुधार सेवाओं के 11 अधिकारियों को विभिन्न राष्ट्रपति पुलिस और अग्निशामक सेवा पदकों के लिए चुना गया है।
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सबरीमाला सोने की चोरी मिस्ट्री क्रैक करने वाले जासूस को विशिष्ट सेवा मेडल
उन्होंने कोच्चि सिटी पुलिस के उप आयुक्त के रूप में कार्य किया है
पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। केरलम के सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी मामले की जांच करने वाले अधिकारी एसपी एस. शशिधरन को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है।
केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में केरलम पुलिस, अग्निशामक और बचाव सेवाओं और कारागार और सुधार सेवाओं के 11 अधिकारियों को विभिन्न राष्ट्रपति पुलिस और अग्निशामक सेवा पदकों के लिए चुना गया है।
शशिधरन इस वर्ष राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले केरलम राज्य के एकमात्र अधिकारी हैं।
केरल उच्च न्यायालय ने उन्हें पिछले वर्ष सबरीमाला मंदिर के द्वारपालक (रक्षक देवता) मूर्तियों और श्रीकोविल (मुख्य गर्भगृह) के दरवाजों से सोने की चोरी से संबंधित मामलों की जांच के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने कोच्चि सिटी पुलिस के उप आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए 2022 के एलंथूर मानव बलिदान मामले की जांच में भी भाग लिया था।
आइजी राजपाल मीना, एसपी बिनु रामकृष्णन पिल्लै, डीएसपी रविकुमार वीआर, एसपी उज्ज्वल कुमार एस, सब-इंस्पेक्टर ज्योतिष कुमार एसएल और डीएसपी सुरेश बाबू एसएस को भी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पदक के लिए चुना गया है।
सबरीमाला सोने की चोरी की जांच अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें दो मामलों में चार्जशीट जल्द ही दाखिल होने की उम्मीद है।