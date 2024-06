'इंसानियत के लिए योग किसी गिफ्ट से कम नहीं...' राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया योग, लोगों को दी खास सलाह

द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति सचिवालय के अन्य अधिकारियों के साथ यहां राष्ट्रपति भवन में योग भी किया। साथ ही उन्होंने एक्स पर योगा को लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा,अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से भारत के साथी नागरिकों को बधाई! योग मानवता के लिए भारत का उपहार है। जीवनशैली से संबंधित बढ़ती समस्याओं को देखते हुए, योग आज कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

Greetings to the entire global community, especially the fellow citizens of India on International Yoga Day! Yoga is India's unique gift to humanity. In view of rising lifestyle related problems, Yoga has become far more important today. Yoga is a way to physical, mental and… pic.twitter.com/4XQACokOFg