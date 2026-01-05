बिना इंजन वाले INSV कौंडिन्य ने अपनी यात्रा का एक तिहाई हिस्सा पूरा किया, अब कहां पहुंचा? 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएसवी कौंडिन्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि इसने अपनी यात्रा का एक तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है। यह जहाज गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट की यात्रा पर निकला है।

आधुनिक जहाजों के विपरीत, आईएनएसवी कौंडिन्य में कोई इंजन नहीं है। यह पूरी तरह से हवा, पाल और पांचवीं शताब्दी की जहाज निर्माण विधि पर निर्भर है।

संजीव सान्याल ने क्या कहा?

स्वदेशी रूप से निर्मित जहाज की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने लिखा, ''समुद्र शांत है और उत्तर-पूर्वी हवा स्थिर है। हमने कल रात अच्छी यात्रा की। जब जहाज का हिलना-डुलना कम हुआ तो मुझे नींद आ गई। उम्मीद है कि आने वाली पश्चिमी हवा शांत रहेगी और हमें फिर से अपने मार्ग से नहीं भटकाएगी।''