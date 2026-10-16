भारतीय नौसेना के नए 'आईएनएस समर्थक' पोत के सामने नहीं टिकेंगे दुश्मन, बेड़े में हुआ शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की नौसेना की ताकत अब और बढ़ गई है। मौका था 'आईएनएस समर्थक' (INS Samarthak) युद्ध पोत के नौसेना में शामिल होना का। कर्नाटक के कारवार नौसेनिक अड्डे पर आईएनएस समर्थक को सेना के बेड़े में शामिल किया गया। शुक्रवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने इसे नौसेना में शामिल किया।

देश की सेना अब ज्यादा ताकत के साथ दुश्मन पर पलटवार करने की स्थिति में है, क्योंकि आईएनएस समर्थक एक बहुउद्देशीय पोत है। आधुनिक सुविधाओं से लैस समर्थक का मतलब होता है सहयोग करने वाला। इस पोत के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये सेना के हौसले बढ़ाने वाला है। जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है वो उसे एक शानदार युद्ध पोत की सारी खूबियों से लैस करता है। नौसेना भविष्य में किसी भी मोर्चे पर पीछे ना रहे इसलिए इसे सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।

क्या क्या है इसकी खासियत मानवीय सहायता

समुद्र की निगरानी

आपदा के मौके पर मदद के लिए तत्पर

पर्यावरण संरक्षण में सहयोग तोपखाने और ड्रोन लॉन्च करने की सुविधा इस पोत पर तोपखाने और ड्रोन को लॉन्च करने की भी सुविधा है। गश्त के वक्त इससे समुद्र की सतह के नीचे से सामान निकालने और जरूरत पड़ने पर अस्पताल जैसी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये दूसरे खराब हुए जहाज को खींच कर किनारे लाने में भी उपयोगी है। इसकी सबसे यूनिक सुविधा की बात करें तो ये मदरशिप के तौर पर भी काम करेगा यानी जरूरत के वक्त ये एक ही कमांड में कई सारे एक्शन लेने के लिए तैयार होगा जिससे दुश्मन पश्त हो जाएगा।