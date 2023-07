चीन को चुनौती देने के लिए भारत ने चला बड़ा दांव, वियतनाम को सौंपा गया INS Kirpan

नई दिल्ली, पीटीआई। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए भारत ने शनिवार को आइएनएस कृपाण वियतनाम को सौंपा है। यह पहली बार है जब भारत ने किसी विदेशी मित्र राष्ट्र को पूरी तरह से परिचालित युद्धपोत सौंपा है।

आइएएनएस कृपाण को देश के लिए 32 साल की शानदार सेवा पूरी करने के बाद भारतीय नौसेना से सेवामुक्त कर दिया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यहां एक समारोह के दौरान उन्होंने युद्धपोत वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंपा।

It is a matter of great honour for me to be a part of the handing over ceremony of one of the finest and longest-serving warships of the Indian Navy – Kirpan, to the esteemed Vietnam People’s Navy. On behalf of the Indian Navy, it is my privilege to extend a warm welcome to all… pic.twitter.com/4nMK1jM62D