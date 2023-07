केरल में अब ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं RTI के तहत जानकारी, राज्य सरकार ने आवेदनों के लिए शुरू किया पोर्टल

केरल में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी हासिल करने के लिए नई ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) की मदद से एक नया मंच तैयार किया गया जिससे सूचना तक पहुंच आसान और अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार आरटीआइ ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क का भुगतान ई-ट्रेजरी (वित्त) के माध्यम से होगा।

तिरुवनंतपुरम, पीटीआइ। केरल में लोगों को अब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी हासिल करने के लिए कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। लोग अब ऑनलाइन जानकारी हासिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आरटीआइ आवेदन दाखिल करने के लिए 19 जून को एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। तकनीकी समस्याओं का सामना कर रही थी पुरानी ऑनलाइन पोर्टल इससे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन या तो आवश्यक शुल्क के साथ संबंधित विभाग या प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से जाकर देना पड़ता था या डाक द्वारा भेजा जाता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा आईटी मिशन की मदद से शुरू किया गया आरटीआइ का ऑनलाइन पोर्टल तकनीकी समस्याओं के कारण काम नहीं कर पा रहा था। ई-ट्रेजरी के जरिए होगा शुल्क का भुगतान इसलिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) की मदद से एक नया मंच तैयार किया गया, जिससे सूचना तक पहुंच आसान और अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, आरटीआइ ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क का भुगतान ई-ट्रेजरी (वित्त) के माध्यम से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी लीगल सेल द्वारा दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया था।

