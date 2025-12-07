'हम धीरे-धीरे ट्रैक पर वापस आ रहे हैं', इंडिगो के CEO का स्टाफ को नया मैसेज
इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा है कि एयरलाइन धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रही है और रविवार को लगभग 1650 उड़ानें संचालित करेगी। उन्होंने बताया ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नाई दिल्ली। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने रविवार को कहा कि एयरलाइन रविवार को करीब 1650 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी और "धीरे-धीरे हम वापस ट्रैक पर आ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल और लेट हुई हैं। इसकी वजह से हजारों पैसेंजर्स को परेशानी हुई है। हम देश की सबसे बड़ी एयरलाइन हैं। रोजाना करीब 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं। हमने शनिवार को करीब 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट कीं, जबकि शुक्रवार को यह संख्या 700 से थोड़ी ज्यादा थी।
एल्बर्स ने स्टाफ को भेजे एक इंटरनल वीडियो मैसेज में कहा कि एयरलाइन का ऑन टाइम परफॉर्मेंस (OTP) रविवार को 75 परसेंट रहने की उम्मीद है। आज हमने करीब 1650 फ्लाइट्स तक पहुंचने के लिए सिस्टम में और सुधार किए हैं।
बता दें कि यह वीडियो मैसेज एयरलाइन के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर से था। CEO ने कहा कि हम पहले ही कैंसलेशन कर पाए हैं, ताकि अगर उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो कस्टमर एयरपोर्ट पर न आएं। इंडिगो के मुताबिक, 7 दिसंबर को 138 में से 137 डेस्टिनेशन चालू हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।