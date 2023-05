तिरुचिरापल्ली से सिंगापुर के लिए संचालित इंडिगो को फ्लाइट को किया गया डायवर्ट, चालक दल को आई थी जलने की गंध

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडिगो की A320ceo तिरुचिरापल्ली से सिंगापुर के लिए संचालित हुई थी। जिसके बाद विमान के चालक दल को केबिन में जलने की गंध महसूस हुई। इस घटना के तुरंत बाद ही इस फ्लाइट को कुआलानामू हवाई अड्डे, मेदान (इंडोनेशिया) की ओर डायवर्ट कर दिया गया।

IndiGo A320ceo operating 6E-1007 from Tiruchirappalli to Singapore was diverted to Kualanamu airport, Medan (Indonesia). A burning smell was noted in the cabin by the crew. The pilot followed procedures and as a precaution diverted to nearest airport, Kualanamu and the aircraft… pic.twitter.com/wpJeox3naS