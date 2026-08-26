इंडिगो फ्लाइट में परिवार ने जमाई समोसे-थेपले की चौपाल, वायरल वीडियो पर इंटरनेट दो धड़ों में बंटा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की एक फ्लाइट में एक परिवार द्वारा यात्रा के दौरान खाना खाने का वीडियो वायरल होने के बाद, विमान के भीतर घर का खाना खाने और केबिन एटीकेट्स को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है।

वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वायरल वीडियो में एक परिवार सफर के दौरान डिस्पोजेबल प्लेटों में समोसे, ढोकला, थेपला और नमकीन जैसे पारंपरिक भारतीय स्नैक्स खाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान पूरे केबिन का माहौल किसी पारिवारिक समारोह जैसा नजर आ रहा था।

वहीं परिवार के कुछ सदस्य खाना खाने के दौरान ही प्रेस-ऑन नेल्स (नकली नाखून) लगाते और केबिन में टहलते हुए दिखे। हालांकि, क्लिप के अंत में खाना परोसने वाली महिला ने इस्तेमाल की गई प्लेटें और कचरा एक बड़े बैग में इकट्ठा कर जिम्मेदारी भी दिखाई। सोशल मीडिया पर बंटे लोग इस अनोखी मिड-फ्लाइट दावत पर इंटरनेट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोगों ने इसे नागरिक शिष्टाचार का उल्लंघन बताया। एक एक्स X यूजर ने सवाल उठाया, एयरलाइंस की सख्त पॉलिसी होनी चाहिए कि बाहर का खाना अंदर अलाउड न हो, ठीक वैसे ही जैसे किसी रेस्टोरेंट में होता है। एक अन्य यूजर ने इसे देश की छवि से जोड़ते हुए लिखा, यह किसी एक राज्य या कम्युनिटी की बात नहीं है। दुनिया में हम जहां भी जाएंगे, हमारी पहचान हमारे आचरण से होगी। अगर हमें सम्मान चाहिए, तो हमें सही बर्ताव करना होगा। ऐसा व्यवहार निश्चित रूप से छवि को नुकसान पहुंचाता है।

फ्लाइट्स में सूखा खाना ले जाना लीगत दूसरी तरफ, कई यूजर्स ने परिवार का बचाव करते हुए कहा कि फ्लाइट्स में सूखा खाना ले जाना पूरी तरह से लीगल है और वे कोई नियम नहीं तोड़ रहे थे। एक यूजर ने लिखा, विमान में खाना अलाउड है। वेस्टर्न सोच वाली हीन भावना से बाहर निकलो; जब एयरलाइन खाना देती है तब भी तो गंध आती है?