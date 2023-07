पायलट के थके होने के कारण घंटों लेट हुई फ्लाइट, यात्री ने ट्वीट कर दी जानकारी; इंडिगो को देना पड़ा जवाब

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। देहरादून से चेन्नई जा रही फ्लाइट का एक हैरान करने वाला वाक्या सामने आया है। दरअसल, एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी पत्नी इंडिगो की जिस फ्लाइट में सफर कर रही थी, उसमें तीन घंटे से अधिक की देरी हुई।

साथ ही, उस यूजर समर ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि पायलट थका हुआ था। यूजर की पहचान समीर मोहन के तौर पर की गई है, उन्होंने अपनी पत्नी के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट एक ट्विटर थ्रेड में पोस्ट भी किया।

यह ट्वीट पोस्ट करते ही वायरल होने लगा और लोग इसपर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। इसके बाद एयरलाइन ने मोहन को जवाब देते हुए कहा कि वे यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना 2 जुलाई (रविवार) को देहरादून से चेन्नई जा रही फ्लाइट में हुई।

मोहन ने अपने ट्वीट में लिखा, "@IndiGo6E मेरी पत्नी की फ्लाइट 3 घंटे से अधिक की देर हो चुकी है और अब वह दिल्ली जा रही है। यदि आप नियमित लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो भगवान भला करें। यह सही नहीं है। माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री को समाधान के लिए टैग कर रहा हूं।"

Dear @IndiGo6E my wife's on a flight that has been delayed for 3+ hours now and is now been going to Delhi. If this is how you're gonna treat regulars then god bless. This is not done.

Tagging the hon minister of civil aviation for resolution @JM_Scindia pic.twitter.com/wDlFrJLVni— Sameer Mohan (@sleepyhead148) July 2, 2023