'हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे', इंडिगो के CEO के बाद अब चेयरमैन ने मांगी माफी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परिचालन संकट से गुजर रही इंडिगो के सीईओ एल्बर्स के बाद बुधवार को इस एयरलाइन के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने भी अव्यवस्था के लिए यात्रियों से माफी मांगी है।

मेहता ने कहा कि सप्ताह भर से बड़े पैमाने पर उड़ानें रद हुईं। जिससे हमारे हजारों यात्री फंस गए। मुझे पता है कि इससे कितनी परेशानी हुई। हम उन दिनों में आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। इसके लिए हम सचमुच क्षमाप्रार्थी हैं।