    'हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे', इंडिगो के CEO के बाद अब चेयरमैन ने मांगी माफी

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:13 AM (IST)

    इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने परिचालन संकट के कारण उड़ानों में हुई अव्यवस्था के लिए यात्रियों से माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि उड़ा ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडिगो चेयरमैन ने यात्रियों से मांगी माफी (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परिचालन संकट से गुजर रही इंडिगो के सीईओ एल्बर्स के बाद बुधवार को इस एयरलाइन के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने भी अव्यवस्था के लिए यात्रियों से माफी मांगी है।

    मेहता ने कहा कि सप्ताह भर से बड़े पैमाने पर उड़ानें रद हुईं। जिससे हमारे हजारों यात्री फंस गए। मुझे पता है कि इससे कितनी परेशानी हुई। हम उन दिनों में आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। इसके लिए हम सचमुच क्षमाप्रार्थी हैं।

    जांच करेंगे कहां गलती हुई?

    साथ ही उन्होंने कहा कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम यह जांच करेंगे कि कहां गलती हुई और उससे सीखेंगे। उन्होंने कहा कि एयरलाइन का निदेशक मंडल हाल में हुए उड़ान व्यवधानों के हर पहलू की जांच करेगा। निदेशक मंडल ने प्रबंधन के साथ काम करने और अव्यवस्था के मूल कारणों का पता लगाने में मदद करने के लिए बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय लिया है।

