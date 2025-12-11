Language
    इंडिगो ने किया मुआवजा राशि का एलान, इन यात्रियों को 10-10 हजार देगी एयरलाइन कंपनी

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    इंडिगो एयरलाइन ने दिसंबर की शुरुआत में उड़ानें रद होने से प्रभावित यात्रियों के लिए मुआवजे का एलान किया है। 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रा करने वाले और एय ...और पढ़ें

    इंडिगो ने किया प्रभावित यात्रियों के लिए मुआवजे का एलान। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर की शुरुआत में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की एक के बाद एक उड़ाने रद हुईं, जिसके कारण यात्रियों में हाहाकार मच गया। विमानन क्षेत्र में इससे पहले इतनी बड़ी क्राइसिसि देखने शायद ही मिली थी।

    बड़ी संख्या में उड़ानों के रद होने के करण लाखों यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई घंटों तक यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे। कई एयरपोर्ट पर सूटकेस के ढेर देखने को मिले। अब धीरे-धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है। इस बीच इंडिगो ने 3/4/5 दिसंबर को प्रभावित हुए यात्रियों के लिए खास एलान किया है।

    इन यात्रियों को मिलेगा 10 हजार का मुआवजा

    इंडिगो की ओर से एक मुआवजे का एलान किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिगो ने इस बात की जानकारी दी है। इंडिगो की ओर से बताया गया कि 3/4/5 दिसंबर को यात्रा करने वाले हमारे कुछ कस्टमर कुछ एयरपोर्ट पर कई घंटों तक फंसे रहे और उनमें से कई पर भीड़ की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा। हम ऐसे बुरी तरह प्रभावित कस्टमर को ₹10,000 के ट्रैवल वाउचर देंगे। इन ट्रैवल वाउचर का इस्तेमाल अगले 12 महीनों तक इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है।

    बयान में कहा गया है कि यह मुआवजा मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के तहत कमिटमेंट के अलावा है; जिसके अनुसार, इंडिगो उन यात्रियों को उड़ान के ब्लॉक टाइम के आधार पर ₹5,000 से ₹10,000 का मुआवजा देगा, जिनकी उड़ाने डिपार्चर टाइम के 24 घंटे के अंदर कैंसल हो गई थीं।

    रिफंड पर क्या है अपडेट?

    वहीं, जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई, उनके रिफंड को लेकर भी एयरलाइन ने अपडेट दिया है। इंडिगो की ओर से कहा गया कि ऑपरेशन में रुकावट के बाद हमने यह पक्का किया है कि कैंसल हुई उड़ानों के लिए सभी जरूरी रिफंड शुरू कर दिए गए हैं। इसमें अधिकांश पहले ही यात्रियों के अकाउंट में आ चुके हैं और बाकी जल्द ही अकाउंट में आ जाएंगे।

