भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली बार सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत, रक्षा सहयोग को मिलेगी मजबूती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने नई दिल्ली में अपनी पहली 'आर्मी-टू-आर्मी स्टाफ टाक' (एएएसटी) आयोजित की। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण के आदान-प्रदान और संयुक्त क्षमता-निर्माण की पहलों के जरिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना था।

बैठक के बाद, भारतीय सेना ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा, "भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली 'आर्मी-टू-आर्मी स्टाफ टाक' 16 से 18 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय सेना के अनुसार, दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेना की एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से जुड़ी पहलों और 505 आर्मी बेस वर्कशाप का भी दौरा किया, जिससे उन्हें टेक्नोलाजी पर आधारित बदलावों और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के बारे में जानकारी मिली।