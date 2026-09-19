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भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली बार सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत, रक्षा सहयोग को मिलेगी मजबूती

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Published: Sat, 19 Sep 2026 08:38 PM (IST)

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने नई दिल्ली में अपनी पहली 'आर्मी-टू-आर्मी स्टाफ टॉक' आयोजित की, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग और प्रशिक्षण आदान-प्रदान को मजबूत करना था।

भारत और दक्षिण अफ्रीका संबंध।

भारत और दक्षिण अफ्रीका संबंध।

HighLights

  1. भारत-दक्षिण अफ्रीका ने नई दिल्ली में पहली सेना-से-सेना वार्ता की।

  2. रक्षा सहयोग, प्रशिक्षण आदान-प्रदान और संयुक्त क्षमता-निर्माण मुख्य उद्देश्य।

  3. दक्षिण अफ्रीकी दल ने भारतीय सेना की एआई पहलों का दौरा किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने नई दिल्ली में अपनी पहली 'आर्मी-टू-आर्मी स्टाफ टाक' (एएएसटी) आयोजित की। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण के आदान-प्रदान और संयुक्त क्षमता-निर्माण की पहलों के जरिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना था।

बैठक के बाद, भारतीय सेना ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा, "भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली 'आर्मी-टू-आर्मी स्टाफ टाक' 16 से 18 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

भारतीय सेना के अनुसार, दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेना की एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से जुड़ी पहलों और 505 आर्मी बेस वर्कशाप का भी दौरा किया, जिससे उन्हें टेक्नोलाजी पर आधारित बदलावों और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के बारे में जानकारी मिली।

सेनाओं के बीच यह बातचीत, नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के बीच हुई बैठक के कुछ दिनों बाद हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।