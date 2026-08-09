प्रतिवर्ष 5400 टन यूरेनियम की होगी जरूरत, घरेलू आपूर्ति अभी सिर्फ 30 प्रतिशत
देश को प्रतिवर्ष 5400 टन यूरेनियम की आवश्यकता है, जबकि घरेलू उत्पादन इसका केवल 30% ही पूरा कर पाता है। ...और पढ़ें
HighLights
देश को प्रतिवर्ष 5400 टन यूरेनियम की आवश्यकता।
घरेलू उत्पादन केवल 30% मांग पूरी करता है।
यूरेनियम का रणनीतिक भंडार बनाने की जरूरत।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की योजना से यूरेनियम की जरूरत में भी काफी बढ़ोतरी होगी। एक संसदीय समिति के निष्कर्षों अनुसार अकेले प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) को ही प्रतिवर्ष लगभग 5400 टन यूरेनियम ऑक्साइड की आवश्यकता पड़ने की संभावना है, जबकि घरेलू उत्पादन अभी इस आवश्यकता का लगभग 30 प्रतिशत ही पूरा करता है।
सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के प्रदर्शन पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की अपनी रिपोर्ट में आयातित यूरेनियम पर लगातार निर्भरता को रेखांकित किया है और घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ाने का आह्वान किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यूरेनियम का आयात अभी कजाखस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और कनाडा से होता है, जबकि उज्बेकिस्तान के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता इसी वर्ष तक वैध है।
समिति का कहना है कि विदेशी यूरेनियम परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के बीच प्रस्तावित संयुक्त उद्यम से आपूर्ति सुरक्षित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
समिति ने रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति की संभावित रुकावटों से बचाने के लिए रणनीतिक रिजर्व बनाने की जरूरत पर भी बल दिया है। घरेलू उपलब्धता के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि 'एटामिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फार एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च' ने देश में लगभग 4.31 लाख टन यूरेनियम ऑक्साइड के लिए संसाधन स्थापित किए हैं।
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यूसीआईएल को ट्रांसफर किए गए लगभग 80,423 टन में से लगभग 39.22 प्रतिशत पहले ही खत्म हो चुका है। अगर कोई नया रिजर्व नहीं जोड़ा गया, तो बचा हुआ रिजर्व लगभग 40 वर्ष तक चल सकता है।
परमाणु ऊर्जा विभाग ने समिति को दिए अपने जवाब में बताया कि यूसीआईएल वर्तमान खनन क्षमता को बढ़ाकर और झारखंड, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में खनन परियोजनाएं लगाकर यूरेनियम उत्पादन को दोगुना करने की योजना बना रही है।
(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)