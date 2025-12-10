अंतरिक्ष में बड़े और साहसिक सपना देख रहा भारत, कोलकाता में छात्रों के बीच बोले शुभांशु शुक्ला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बुधवार को कहा कि भारत 41 साल के अंतराल के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में कदम रखते हुए अब बड़े और साहसिक सपने देख रहा है।

शुक्ला एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले वाले भारतीय थे। वह 18 दिन के अंतरिक्ष प्रवास के बाद 17 अगस्त, 2025 को अमेरिका से भारत लौटे थे। कोलकाता स्थित भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां गहरी शांति और अद्भुत नजारा होता है जो समय के साथ और भी मनमोहक हो जाता है।

शुक्ला ने कहा कि आप जितना ज्यादा समय वहां रहते हैं, उतना ज्यादा आनंद मिलता है। हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मेरा मन वहां से वापस आने का नहीं था। शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष में मिला अनुभव प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई चीजों से बिल्कुल अलग था।

उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान का भविष्य बेहद उच्च्वल है, क्योंकि देश अब बहुत बड़े और साहसिक सपनों को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने अमेरिका के सहयोग से किए गए अपने आईएसएस मिशन को भारत के विजन गगनयान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

'अंतरिक्ष मिशन से मिला अनुभव राष्ट्रीय संपत्ति शुक्ला ने कहा कि इस मिशन से जो अनुभव मिला है, वह राष्ट्रीय संपत्ति है और इसका इस्तेमाल आतंरिक विशेषज्ञ समितियों और डिजाइन टीमों द्वारा आगामी मिशनों को सही दिशा देने के लिए पहले से ही किया जा रहा है।

शुक्ला ने कहा कि देश की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर मानव लैंडिंग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य वर्ष 2040 तक रखा गया है, लेकिन इस परियोजना पर पहले से ही काम चल रहा है और यह क्षेत्र अगले 10 से 20 वर्षों में बहुत तेजी से विकसित होगा। गगनयान को 2027 में अंतरिक्ष भेजे जाने की उम्मीद है।

युवाओं में चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता विद्यार्थियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हालांकि ये लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन आप जैसे युवाओं के लिए यह पूरी तरह संभव हैं, जिसे आप हासिल कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों के विस्तार से रोजगार के विशाल अवसर पैदा होंगे।

शुक्ला ने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के प्रसिद्ध शब्दों को दोहराते हुए कहा कि कक्षा से देखने पर आज भी हमारा भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे देश की है।

भारत का युवा वर्ग अत्यंत प्रतिभाशाली शुक्ला ने कहा कि भारत का युवा वर्ग अत्यंत प्रतिभाशाली है। उन्हें लक्ष्यों पर केंद्रित रहना होगा, जिज्ञासु बने रहना होगा और कठोर परिश्रम करना होगा। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है।

उन्होंने राकेश शर्मा के जमाने से आए बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि भारत अब एक संपूर्ण अंतरिक्ष यात्री पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा कि गगनयान और आने वाले मिशनों के जरिए भारत के बच्चे अब न केवल अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखेंगे, बल्कि उसे अपने देश के अंदर पूरा भी कर सकेंगे।