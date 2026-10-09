'भारत में किसी कंपनी का एकाधिकार नहीं', सिंधिया ने मस्क के आरोपों को बताया गलत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सैटेलाइट संचार सेवा में सरकार पर एलन मस्क की तरफ से भेदभाव करने के आरोप के जवाब संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में किसी भी सेक्टर में किसी कंपनी का एकाधिकार नहीं है। स्टारलिंक के मालिक मस्क का यह आरोप निराधार है।

मस्क ने आरोप लगाया था कि किसी खास कंपनी के हित के लिए उनकी कंपनी के लाइसेंस को बाधित किया जा रहा है। शुक्रवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के सम्मेलन के बाद सिंधिया ने बताया कि कंपनी को लाइसेंस के साथ सुरक्षा मंजूरी भी लेना आवश्यक है और तभी कोई कंपनी अपना संचालन शुरू कर सकती है। सुरक्षा मानकों की मंजूरी गृह मंत्रालय से मिलती है।

सिंधिया ने कहा कि मस्क का आरोप बिल्कुल गलत है। तीन कंपनियों को सैटेलाइट संचार सेवा के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें रिलायंस जियो और मस्क की कंपनी स्टारलिंक भी शामिल है। लेकिन सुरक्षा मानक को पूरा करना आवश्यक है।