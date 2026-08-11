Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली सुधार प्रोत्साहन योजना खत्म, सिर्फ 7 राज्यों ने उठाया फायदा; यूपी-बिहार समेत कई राज्य चूके

    By Jaiprakash RanjanEdited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:26 PM (GMT+05:30)

    केंद्र सरकार की बिजली क्षेत्र सुधार प्रोत्साहन योजना समाप्त हो गई है, जिससे अधिकांश राज्य अतिरिक्त उधारी का लाभ नहीं उठा पाए। ...और पढ़ें

    बिजली सुधार प्रोत्साहन योजना पांच साल बाद समाप्त हो गई

    बिजली सुधार प्रोत्साहन योजना पांच साल बाद समाप्त हो गई

    HighLights

    1. बिजली सुधार प्रोत्साहन योजना पांच साल बाद समाप्त हो गई

    2. केवल सात राज्यों ने अतिरिक्त उधारी का लाभ उठाया

    3. बड़े राज्यों के DISCOMs को सहायता नहीं मिल पाई

    जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। केंद्र सरकार की बिजली क्षेत्र सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधारी प्रोत्साहन योजना के पांच वर्ष पूरे हो गए और अब यह खत्म हो गई है। इसके फिर से शुरू होने की उम्मीद भी कम है, इसके बावजूद राज्यों में खास उत्साह नहीं दिखा।

    सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में केवल सात राज्यों (आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्कम और तमिलनाडु) ने योजना की शर्तें पूरी कर सस्ती दरों पर कुल 26,770 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी प्राप्त की।

    इन राज्यों को नहीं मिली सहायता 

    इसके विपरीत बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को केंद्र से इस मद में कोई सहायता नहीं मिली। पिछले वर्षों में भी इस योजना का लाभ केवल पांच-सात राज्यों को ही मिल पाया था।

    गुजरात और महाराष्ट्र जैसे वित्तीय रूप से मजबूत राज्यों की स्थिति समझी जा सकती है, क्योंकि उनकी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) की स्थिति पहले से ही बेहतर है।

    लिहाजा, उन्होंने केंद्र की स्कीम को कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन अन्य राज्यों ने अपनी खस्ताहाल डिस्काम के बावजूद केंद्र की योजना का लाभ नहीं उठाया।

    यूपी ने भी नहीं उठाया लाभ

    उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां डिस्काम की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं है, वहां से भी इस योजना का पूरा फायदा नहीं उठाया जाना आश्चर्यजनक है। वैसे अब तक राज्यों को कुल 1,75,131 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जा चुकी है।

    यह योजना 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। केंद्र ने कोरोना काल की चुनौतियों के बीच व्यापक बिजली सुधार के उद्देश्य से बजट 2021-22 में इस योजना की घोषणा की थी।

    इसके तहत राज्यों को सामान्य उधारी सीमा (जीएसडीपी का तीन प्रतिशत) से ऊपर 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जाती है, बशर्ते वे बिजली वितरण कंपनियों में निर्धारित सुधार और प्रदर्शन मानदंड पूरे करें।

    योजना में कितने करोड़ की मिली मदद 

    योजना मूल रूप से 2021-22 से 2024-25 तक थी, जिसे 2025-26 तक बढ़ाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य डिस्काम की वित्तीय-परिचालन दक्षता सुधारना, बिजली चोरी रोकना, ट्रांसमिशन व वितरण हानि (एटीएंडडी) को कम करना, सब्सिडी की सही जांच करना, स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देना और सरकारी विभागों द्वारा समय पर बिल भुगतान सुनिश्चित करना था।

    खबरें और भी

    बिजली मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय इसकी अनुमति देता है। प्रदर्शन के आधार पर जीएसडीपी के 0.25 से 0.50 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधारी दी जा सकती है।

    तमिलनाडु (38,864 करोड़ रुपये), राजस्थान (31,394 करोड़ रुपये), आंध्र प्रदेश (31,155 करोड़ रुपये) और केरल (25,186 करोड़ रुपये) ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया।

    वहीं, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश(केवल 2021-22 में मिली) जैसे बड़े राज्यों को कई वर्षों से यह सुविधा नहीं मिली।

    देश के डिस्काम का कुल बकाया कर्ज 7.26 लाख करोड़

    कुछ राज्यों ने आवेदन किए थे, लेकिन निर्धारित शर्तें पूरी नहीं कीं या पर्याप्त दस्तावेज जमा नहीं किए। बिजली मंत्रालय ने हाल ही में संसद में बताया था कि 31 मार्च 2025 तक देश के डिस्काम का कुल बकाया कर्ज लगभग 7.26 लाख करोड़ रुपये और संचित घाटा करीब 6.47 लाख करोड़ रुपये था।

    इस अवधि में बिहार के डिस्काम का संचित घाटा लगभग 16,526 करोड़ रुपये व कर्ज 14,002 करोड़ रुपये था। उत्तर प्रदेश में संचित घाटा 1,00,858 करोड़ रुपये और कर्ज 61,395 करोड़ रुपये था। मध्य प्रदेश में घाटा करीब 71,394 करोड़ रुपये व कर्ज 49,239 करोड़ रुपये था।

    पंजाब के डिस्काम के कर्ज 17,411 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश का घाटा 3,391 करोड़ रुपये व कर्ज 7,024 करोड़, झारखंड का घाटा 20,512 करोड़ रुपये व कर्ज 22,381 करोड़ रुपये था। राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसमिशन व वितरण क्षेत्र में घाटा काफी कम हुआ है, लेकिन कई बड़े राज्यों में चुनौतियां बनी हुई हैं।