बिखरा हुआ है देश का पेंशन सेक्टर, क्या बैंक और शेयर बाजार की तरह पेंशन सेक्टर को भी चाहिए एक 'बॉस'?

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। भारत में पेंशन को लेकर राजनीति तो खूब होती है लेकिन कोई इस सेक्टर के बिखराव की बात नहीं करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की ताजा रिपोर्ट में देश के पेंशन सिस्टम को बिखराव की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया है। बुधवार को संसद में पेश रिपोर्ट ने कहा है कि भारत में पेंशन सेक्टर की पूरी तस्वीर पेश करने वाले डेटा का सर्वथा अभाव है।

कारण यह है कि अलग-अलग संस्थाएं अपने-अपने स्कीम चला रही हैं। इसलिए किसी एक मंत्रालय या संगठन के पास सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या, कुल संपत्ति या पूरे सिस्टम की पूरी तस्वीर नहीं है। सीएजी ने पहली बार भारत के संपूर्ण पेंशन सेक्टर पर एक व्यवस्थित व समग्र रिपोर्ट तैयार की है।

EPFO सिर्फ कर्मचारी पेंसन स्कीमों पर रखता है नजर रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सिर्फ ईपीएप और कर्मचारी पेंसन स्कीमों (ईपीएस) की जानकारी रखता है। पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सिर्फ नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) देखता है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और सीमेंस भविष्य निधि संगठन (एसपीएफओ) अपने सेक्टर के स्कीम तक सीमित हैं।

नतीजा यह है कि व्यापक आंकड़े कहीं उपलब्ध नहीं हैं। इस वजह से देश में पेंशन सेक्टर की वस्तुस्थिति का आकलन करना मुश्किल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंशन सेक्टर के लिए एक एकल नियामक बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। सनद रहे कि इस तरह का सुझाव पहले वित्तीय क्षेत्र में कानूनी सुधार करने के लिए गठित आयोग (एफएसएलआरसी) ने भी की थी लेकिन सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाला हुआ है।

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उक्त रिपोर्ट में कहा गया था कि जैसे बैंकिंग नियमन के लिए आरबीआई, बीमा क्षेत्र के लिए आइआरडीएआइ और शेयर बाजार के सेबी काम करते हैं वैसे ही एक नियामक पेंशन सेक्टर में नीतियों को सुव्यवस्थित कर सकता है, दोहराव खत्म कर सकता है और सब्सक्राइबर सुरक्षा में एकरूपता ला सकता है।

अलग-अलग पेंशन स्कीमों के लाभों में भारी अंतर सीएजी की रिपोर्ट की उक्त सिफारिश के पीछे मुख्य कारण यह बताया है कि अलग-अलग पेंशन स्कीमों में मिलने वाले लाभों में भारी अंतर है। ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड, मासिक पेंशन और जीवन बीमा का पैकेज देता है। एसपीएफओ सिर्फ प्रोविडेंट फंड उपलब्ध कराता है। पुरानी पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन मिलती थी, जबकि एनपीएस बाजार से जुड़ा माडल है जिसमें प्रोविडेंट फंड लाभ नहीं है।

साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम में कम से कम एक हजार रुपये की पेंशन की गारंटी है जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्थिति और जटिल है। इनके पास सिर्फ सरकारी स्वैच्छिक स्कीम हैं जैसे अटल पेंशन योजना (एपीवाइ), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाइएमवाइ) और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाइ)।

सीएजी ने तीनों स्कीमों में कई समस्याएं बताई सीएजी ने उक्त तीनों स्कीमों में कई समस्याएं बताई हैं। एपीवाइ 2015 में शुरू हुई। 2019 में पीएमएसवाइएमवाइ और पीएमकेएमवाइ भी लांच की गई। तीनों स्कीम 18 से 40 साल के असंगठित मजदूरों और छोटे किसानों को टारगेट करती हैं। इससे वे एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं।

एपीवाइ का लक्ष्य दो करोड़ सब्सक्राइबर दिसंबर 2015 तक बनाना था लेकिन यह वर्ष 2020 में पूरा हुआ। पांच साल की देरी हुई। पीएमएसवाइएम ने 2023-24 तक सिर्फ 4.49 फीसद (10 करोड़ के लक्ष्य का) और पीएमकेएमवाइ ने 3.90 प्रतिशत (5 करोड़ के लक्ष्य का) लक्ष्य ही पूरा किया है।