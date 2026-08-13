अमेरिका, चीन के साथ पश्चिम एशिया में भी बढ़ा भारत का निर्यात, सोना से इलेक्ट्रॉनिक्स तक; क्या-क्या चमका?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में निर्यात में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जुलाई माह में वस्तु निर्यात 44.2 अरब डालर का रहा जो मूल्य के हिसाब से जुलाई में होने वाला अब तक का सबसे अधिक निर्यात है और पिछले साल जुलाई के मुकाबले 19.63 प्रतिशत अधिक है।

इस साल जुलाई में अमेरिका व चीन जैसे देशों के साथ पश्चिम एशिया के देशों में भी निर्यात में आठ प्रतिशत से अधिक का इजाफा रहा जबकि अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से इस साल मार्च में पश्चिम एशिया के निर्यात में 56 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी। जुलाई में 76 अरब डालर का आयात किया जो पिछले साल जुलाई की तुलना में 17.52 प्रतिशत अधिक है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वस्तु व सेवा को मिलाकर कुल 236.28 अरब डालर का रिकार्ड निर्यात किया गया। जुलाई में भी इलेक्ट्रानिक्स, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, लौह अयस्क जैसे सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से निर्यात में रिकार्ड इजाफा रहा।

सिंगापुर, वियतनाम, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ कीनिया, तंजानिया जैसे देशों में भी भारतीय वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ रही है। विकसित देशों में निर्यात बढ़ने से भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता भी जाहिर हो रही है। अमेरिका व भारत व्यापार समझौते को लेकर प्रतिबद्ध वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि व्यापार समझौते को लेकर भारत व अमेरिका दोनों ही पिछले साल फरवरी में किए गए अपने वादे से अडिग है। इस दिशा में दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में है।

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रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अमेरिका की तरफ से 100 प्रतिशत शुल्क लगाने के प्रस्ताव के वहां के सीनेट से पारित होने के मामले पर उन्होंने कहा कि यह अमेरिका का वैधानिक मामला है और यह उनकी आंतरिक प्रक्रिया है जिस पर हम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। भारत पर अभी अमेरिका में पिछले साल अप्रैल से पहले वाले शुल्क के अलावा 10 प्रतिशत का शुल्क लगता है जो भारत के प्रतिद्वंद्वी देश की तुलना में 2.5 प्रतिशत कम है।