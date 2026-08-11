भारत में एशियाई शेरों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि, 10 साल में 523 से बढ़कर 891 तक पहुंचा आंकड़ा
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व शेर दिवस पर बताया कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। ...और पढ़ें
HighLights
एशियाई शेरों की आबादी 10 साल में 523 से 891 हुई।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व शेर दिवस पर जानकारी दी।
शेरों का क्षेत्र 30,000 से बढ़कर 35,000 वर्ग किलोमीटर हुआ।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 थी जोकि 2025 में बढ़कर 891 हो गई है। यह जानकारी विश्व शेर दिवस के अवसर पर सोमवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एशियाई शेरों के संरक्षण में कामयाबी देश के वन्यजीवों और जैव विविधता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि विकास और प्रकृति का संरक्षण एक साथ आगे बढ़ सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि विश्व शेर दिवस मनाते हुए आइए हम अपनी कुदरती धरोहर की रक्षा करने का संकल्प दोहराएं और सुनिश्चित करें कि एशियाई शेर की दहाड़ आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे। वर्तमान में शेरों का क्षेत्र 2020 के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के मुकाबले अब बढ़कर 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है।