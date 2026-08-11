भारत में एशियाई शेरों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि, 10 साल में 523 से बढ़कर 891 तक पहुंचा आंकड़ा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 थी जोकि 2025 में बढ़कर 891 हो गई है। यह जानकारी विश्व शेर दिवस के अवसर पर सोमवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एशियाई शेरों के संरक्षण में कामयाबी देश के वन्यजीवों और जैव विविधता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि विकास और प्रकृति का संरक्षण एक साथ आगे बढ़ सकते हैं।