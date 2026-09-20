भारत बनेगा चिप हब: अश्विनी वैष्णव बोले- आने वाले वर्षों में भारतीय युवा बनाएंगे क्वालकॉम और इंटेल जैसी कंपनियां

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि भारत की भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति में आत्मविश्वास के संकेत मिल रहे हैं।

इसका कारण यह है कि देश में पांच सेमीकंडक्टर इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है और वैश्विक कंपनियों नए निवेश की कतार में लगी है। उन्होंने भरोसा जताया कि स्टार्टअप में कार्यरत भारतीय युवा आने वाले वर्षों में क्वॉलकॉम और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां बनाएंगे।

एक साक्षात्कार में वैष्णव ने बताया कि कई देश भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर उद्योग को संभावित साइबर हमलों और व्यवधानों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। पिछले चार से पांच वर्षों में भारत की निर्माण क्षमताओं के प्रति वैश्विक धारणा में बदलाव आया है और अब परियोजनाएं वाणिज्यिक उत्पादन की ओर बढ़ रही हैं। वैश्विक सीईओ भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। एक सीईओ को उनकी कंपनी के बोर्ड ने उन्हें भारत की सेमीकंडक्टर योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए अधिकृत किया है। यह केवल पहला कदम है, बहुत कुछ करना बाकी है।