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    96% भारतीय यात्री बाधा आने पर भी रद नहीं करते यात्रा, बना लेते हैं नया प्लान

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 11:05 PM (IST)

    अधिकांश भारतीय यात्री बाधाओं के बावजूद अपनी यात्रा योजनाओं को रद करने के बजाय अनुकूलन करना पसंद करते हैं। ...और पढ़ें

    96% भारतीय यात्री बाधा आने पर भी रद नहीं करते यात्रा। (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)

    96% भारतीय यात्री बाधा आने पर भी रद नहीं करते यात्रा। (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)

    HighLights

    1. 96% भारतीय बाधाओं पर यात्रा रद्द नहीं करते।

    2. यात्रा भारतीयों के लिए खुशी और संतोष का स्रोत।

    3. यात्री अब अर्थपूर्ण अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेहनतकश और जिम्मेदारियों में बंधे अधिकांश भारतीय छुट्टी हो तो सैर का कोई मौका नहीं चूकना चाहते। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, '96 प्रतिशत' भारतीय यात्री कोई बाधा आने पर भी अपनी यात्रा योजनाओं को रद करने के बजाय उससे सामंजस्य करने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी यात्रा संबंधी बुकिंग रद नहीं कराते हैं।

    यह भारतीयों में उनकी यात्रा के प्रति ललक और लचीले दृष्टिकोण को उजागर करता है। यात्रा करना भारतीयों के लिए अभी भी खुशहाली और रोमांच का प्रमुख स्रोत है।

    ऑनलाइन यात्रा एजेंसी बुकिंग.कॉम की जारी की गई 'ट्रैवल हैप्पीनेस इंडेक्स' नामक इस प्रारंभिक रिपोर्ट में 10 एशिया-प्रशांत बाजारों में 10,000 से अधिक यात्रियों के सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया गया कि यात्रा भारतीयों के लिए खुशी और संतोष का प्रमुख वाहक है।

    रिपोर्ट में कहा गया है, '96% लोग कहते हैं कि वे बाधाओं के समय अपनी यात्रा योजनाओं को रद करने के बजाय उनके अनुरूप ढलना पसंद करेंगे। जबकि इनमें से 28 प्रतिशत यात्री किसी वैकल्पिक गंतव्य का चयन करेंगे, 19% अपनी यात्रा को स्थगित करेंगे और अन्य 19% समय या अवधि में बदलाव करेंगे।'

    रिपोर्ट के अनुसार, '99%" भारतीय यात्री यात्रा को सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं, जबकि "90%" का कहना है कि यात्रा की प्रतीक्षा करने से उनका मूड बेहतर होता है।

    अर्थपूर्ण अनुभवों को प्राथमिकता

    लगभग 82% लोग यात्रा को अपनी समग्र खुशी और भलाई के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि खुशी (55%), विश्राम (46%) और उत्साह (43%) यात्रा से जुड़ी शीर्ष भावनाएं थीं।

    अध्ययन में यह भी पाया गया कि भारतीय यात्री अब यात्रा के दौरान व्यस्त कार्यक्रमों के बजाय अर्थपूर्ण अनुभवों को प्राथमिकता दे रहे हैं। लगभग "78%" स्थानीय भोजन और अर्थपूर्ण अनुभवों को पसंद करते हैं, जबकि 68% का कहना है कि पारिवारिक यात्राएं सबसे आनंददायक होती हैं।

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    व्यक्तिगत समृद्धि में निवेश बनती जा रही यात्रा

    खराब मौसम, स्वास्थ्य व स्वच्छता के जोखिम (33% प्रत्येक), अपराध (29%), महंगाई (28%) व राजनीतिक अस्थिरता (24%) के बारे में चिंताएं हैं, लेकिन भारतीयों के लिए यात्रा प्राथमिकता है। '70% लोग यात्रा का खर्च उठाने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यात्रा अब दिनचर्या से ब्रेक लेने से अधिक भलाई, संबंधों व व्यक्तिगत समृद्धि में निवेश बन रही है।'

    बुकिंग.कॉम के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय प्रमुख संतोष कुमार ने कहा, 'यह शोध 10 एशिया-प्रशांत देशों में 10,136 लोगों के बीच किया गया।'

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)