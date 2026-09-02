पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय सांख्यिकी संस्थान को वैधानिक ढांचा प्रदान करने के प्रविधान वाले विधेयक को संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के विचारार्थ भेज दिया गया है।

लोकसभा की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 को स्थायी समिति के पास भेजा है और तीन महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

बता दें कि यह विधेयक मानसून सत्र के दौरान दो अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें संस्थान को एक 'निगम निकाय' के रूप में पंजीकृत करने का प्रविधान है ताकि इसके संचालन को सुदृढ़ किया जा सके, शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके और इसे सांख्यिकी और संबद्ध क्षेत्रों में उभरती जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक शासी मंडल का प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। इस मंडल की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे, जो शिक्षा, उद्योग, लोक नीति और सांख्यिकी विज्ञान के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

विधेयक में यह भी कहा गया है कि यह मंडल केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होगा। संस्थान में एक अकादमिक परिषद होगी, जो इसकी प्रमुख अकादमिक संस्था के रूप में कार्य करेगी और संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में होगी। सभी पूर्णकालिक प्रोफेसर और पूर्णकालिक संकाय सदस्य अकादमिक परिषद के सदस्य होंगे।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 ने संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया और इसे सांख्यिकी में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम में 1995 में संशोधन किया गया ताकि संस्थान को सांख्यिकी, गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी से संबंधित ऐसे अन्य विषयों में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार दिया जा सके, जिन्हें वह समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

विधेयक के अनुसार, 1959 के अधिनियम में संस्थान के शासन, प्रशासन, वित्त, जवाबदेही और कामकाज के संबंध में सीमित प्रावधान हैं और यह संस्थान को विकसित होते शैक्षणिक और अनुसंधान वातावरण की आवश्यकताओं का जवाब देने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इसलिए, इसमें कहा गया है कि सरकार ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 को निरस्त करने का निर्णय लिया, ताकि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना के लिए व्यापक कानून लाया जा सके, जो सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा।