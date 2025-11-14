Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रकाश पर्व पर ननकाना साहिब गई सिख महिला पाकिस्तान में गायब, खुफियां एजेंसियां तलाश में जुटीं  

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:34 PM (IST)

    गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान गईं पंजाब के कपूरथला की सरबजीत कौर नाम की एक सिख महिला तीर्थयात्री लापता हो गई हैं। वह 4 नवंबर को 1,923 तीर्थयात्रियों के जत्थे के साथ गई थीं, जिनमें से 1,922 वापस लौटे। भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं, और भारतीय मिशन पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान गई सिख महिला गायब।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व (जन्मोत्सव) का जश्न मनाने के लिए 4 नवंबर को पाकिस्तान गए श्रद्धालुओं के समूह में से एक महिला सिख तीर्थयात्री लापता हो गई। तीर्थयात्री की पहचान पंजाब के कपूरथला जिले की निवासी सरबजीत कौर के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, महिला ने धार्मिक स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाले द्विपक्षीय समझौते के तहत 4 नवंबर को 1,923 तीर्थयात्रियों के एक समूह के साथ अमृतसर में अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान की यात्रा की थी।

    1923 में 1922 यात्री भारत वापस लौटे यात्री

    जत्थे का नेतृत्व अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने किया। पाकिस्तान में अलग-अलग गुरुद्वारों में 10 दिन बिताने के बाद 1,922 लोगों का यह समूह गुरुवार शाम को भारत लौट आया।

    दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां कर रहीं तलाश

    इमिग्रेशन रिकॉर्ड के अनुसार, सरबजीत कौर समूह से गायब हो गई थी। बाहर निकलते समय पाकिस्तान के इमिग्रेशन रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं था, न ही वापस आने पर भारत के इमिग्रेशन रिकॉर्ड में। लापता होने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों की खुफिया एजेंसियां महिला का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।

    भारत सरकार के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि पाकिस्तान स्थित भारतीय मिशन पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में है। 4 नवंबर को सिख तीर्थयात्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान के ननकाना साहिब गए थे। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने कथित तौर पर दिल्ली और लखनऊ के 14 हिंदुओं को सिख समूह के साथ यात्रा करने से मना कर दिया।

    यह भी पढ़ें: भारत पर बढ़त के लिए पाक ने ट्रंप पर पानी की तरह बहाया पैसा, खुलकर सामने आई पाकिस्तान की पैंतरेबाजी