'काला सागर में लापता भारतीय नाविकों का नहीं चला पता', सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूक्रेन के पास काला सागर में कार्गो जहाज पर हुए हमले के बाद लापता हुए दो भारतीय नाविकों दीपक कुमार गुप्ता और रामचंद्र का व्यापक खोज एवं बचाव अभियानों के बावजूद पता नहीं लगाया जा सका है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को बताया कि खोज एवं बचाव का यह अभियान यूक्रेन के अधिकारियों, रोमानिया के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, रोमानिया के कोस्ट गार्ड और अन्य संबंधित बचाव सेवाओं ने चलाए।

नाविकों का नहीं चला पता पीठ ने विदेश मंत्रालय की कार्रवाई रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा कि पांच अगस्त तक मिली जानकारी के अनुसार दोनों नाविकों का पता नहीं चल सका है। पीठ को बताया गया कि नई जानकारी मिलने तक खोज अभियान फिलहाल रोक दिए गए हैं। जबकि समुद्री प्रशासन महानिदेशालय सभी लंबित जांच एवं खोज व बचाव अभियान की रिपोर्ट पर काम कर रहा है और सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है।

पीठ ने कहा कि नाविकों के रोजगार अनुबंधों में बीमा का प्रविधान था और सरकार परिवारों के लिए बीमा दावों की प्रक्रिया में मदद कर सकती है। शीर्ष अदालत दीपक के बड़े भाई संदीप कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दोनों परिवारों के वकील ने आरोप लगाया कि कोई खोज एवं बचाव अभियान नहीं चलाया गया और दूतावास की रिपोर्ट में 26 जुलाई की स्थिति बताई गई है।