ओमान तट के पास भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमले के बाद एक लापता, 13 लोगों को बचाया गया; भारत ने की निंदा

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत ने ओमान के तट के पास पनामा के ध्वज वाले एक तेल टैंकर ‘एमटी एल गैया’ पर हुए हमले की रविवार को निंदा की। इस हमले में एक भारतीय नाविक के लापता होने की सूचना है। जबकि चालक दल के 13 अन्य भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘हम आज ओमान के तट के पास वाणिज्यिक पोत एमटी एल गैया पर हुए हमले की निंदा करते हैं। पोत पर सवार 14 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 13 को अब तक बचा लिया गया है। लापता भारतीय नागरिक की तलाश एवं बचाव अभियान जारी है।

ओमान स्थित हमारा दूतावास स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और जारी तलाश एवं बचाव अभियान में ओमानी अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है।’ भारत ने भारतीय नाविकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमानी अधिकारियों का आभार जताया।

विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘हम तनाव में तत्काल कमी लाने तथा क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए संवाद व कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपनी अपील दोहराते हैं। क्षेत्र में वाणिज्यिक पोतों, नाविकों, आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना अस्वीकार्य है।’