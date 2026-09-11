डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपनी पारंपरिक यात्री ट्रेनों को अधिक आधुनिक, तेज और आरामदायक बनाने के लिए उसे अपग्रेड करने जा रही है। रेलवे ने ट्रेनों के संचालन के लिए नए, ऊर्जा-कुशल और कम शोर करने वाले 6,000 HP के पावरफुल इंजन खरीदने की योजना बनाई है।

यह खरीद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रौद्योगिकी भागीदारों (PPP मॉडल) के साथ आपूर्ति और रखरखाव अनुबंधों के माध्यम से की जाएगी। पुश-पुल तकनीक से बढ़ेगी रफ्तार इन आधुनिक इंजनों को ट्रेन के दोनों सिरों पर 'पुश-पुल' (Push-Pull) फॉर्मेट में लगाया जाएगा। ट्रेन के आगे और पीछे लगे 6,000 HP के दो इंजन मिलकर कुल 12,000 हॉर्सपावर की ताकत देंगे। इससे ट्रेन तेजी से रफ्तार पकड़ेगी और अनुकूलित रेल मार्गों पर यह पारंपरिक ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी।

जनरेटर डिब्बों की नहीं होगी जरूरत वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इन नए इंजनों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि ये सीधे ट्रेन के डिब्बों में रोशनी, पंखे और एयर कंडीशनिंग (AC) के लिए बिजली की आपूर्ति करेंगे। इससे ट्रेनों में अलग से डीजल पावर जनरेटर कार लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।