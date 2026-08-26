ट्रेन में चोरी हो जाए सामान तो कौन जिम्मेदार? जानिए रेलवे से मुआवजा लेने का नियम
ट्रेन में सामान चोरी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और रेलवे से मुआवजा पाने की प्रक्रिया जानें। टीटीई, गार्ड या जीआरपी को सूचित करने के साथ ही 139 हेल्पलाइन या RailMadad ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हर दिन लाखों यात्री ट्रेनों से सफर करते हैं। लंबी दूरी का यात्रा तय करने के लिए ट्रेन एक किफायती और सुविधाजनक साधन है। लेकिन ट्रेन में सफर के दौरान भीड़भाड़ वाले डिब्बों में सामान खोने या चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता है।
कई यात्रियों ने ऐसी घटनाएं खुद अनुभव की हैं या सुनी हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो घबराएं नहीं। सही कदम उठाकर शिकायत दर्ज कराने और मुआवजा पाने का रास्ता साफ है। इस लेकः में हम आपको इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया बताएंगे।
सामान चोरी होने पर तुरंत क्या करें?
ट्रेन में सफर के दौरान सामान की सुरक्षा मुख्य रूप से यात्री की जिम्मेदारी मानी जाती है। फिर भी चोरी हो जाने पर पहला काम है तुरंत शिकायत दर्ज कराना। ट्रेन में मौजूद कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क करें। वे प्राथमिकी फॉर्म उपलब्ध कराते हैं। फॉर्म भरकर थाने में भेज दिया जाता है ताकि जांच शुरू हो सके।
यात्रा जारी रखने की स्थिति में किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ सहायता चौकी पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जल्दी रिपोर्ट करने से सामान मिलने की संभावना बढ़ती है और आगे की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
मुआवजा पाने का क्या है प्रोसेस?
सामान नहीं मिलने पर रेलवे मुआवजा देने का प्राविधान रखता है। लापता सामान का मूल्य तय करने के बाद भारतीय रेलवे यात्री को भुगतान करता है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है। रेलवे वेबसाइट के अनुसार, शिकायत के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। सही मूल्य और सबूत पेश करने पर मुआवजा मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सफर के दौरान सामान हमेशा नजर में रखें और कीमती वस्तुएं अपने पास रखें। फिर भी चोरी हो जाए तो ऊपर बताए गए कदम तुरंत उठाएं। सही समय पर शिकायत और प्रक्रिया पूरी करने से न सिर्फ जांच तेज होती है बल्कि मुआवजा पाने में भी मदद मिलती है।
फौरन एक्शन से बढ़ेगा चांस
अगर चलती ट्रेन से आपका सामान चोरी हो जाए, तो बिना देर किए ये कदम उठाएं:
स्टाफ को अलर्ट करें: सबसे पहले अपने कोच में मौजूद टीटीई, ट्रेन के गार्ड या अटेंडेंट को मामले की जानकारी दें।
गश्ती दल से मांगें फॉर्म: ट्रेन के अंदर ही रेलवे पुलिस या जीआरपी के जवान गश्त लगाते हैं। आप उनसे सीधे एफआईआर फॉर्म लेकर उसे भरकर जमा कर सकते हैं।
थाने में दें लिखित शिकायत: अगर आप अपनी मंजिल वाले स्टेशन पर उतर गए हैं, तो स्टेशन के ही जीआरपी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।
ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत
आप स्मार्टफोन से भी रेलवे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं:
हेल्पलाइन नंबर का करें इस्तेमाल: आप अपने फोन से सीधे 139 नंबर डायल कर सकते हैं। कॉल ऑपरेटर को अपना पीएनआर नंबर, कोच, सीट और ट्रेन की डिटेल बता दें।
ऐप से करें ऑनलाइन रिपोर्ट: अपने फोन में 'RailMadad App' डाउनलोड करें। इसके शिकायत वाले हिस्से में जाकर अपना पीएनआर भरें और घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कर दें।
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