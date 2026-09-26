दीपावली-दशहरा पर इंडियन रेलवे चलाएगा 102 फेरों के साथ स्पेशल ट्रेनें, बुकिंग समेत पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप दीपावली-दशहरा पर घर जाने की सोच रहे हैं तो भारतीय रेलवे इस फेस्टिव सीजन में कुछ स्पेशल ट्रेने चलाने जा रहा है। यह त्योहारी सीजन में 102 फेरे लगाएंगी और आपको अपने शहर तक पहुंचाएंगी। इन ट्रेनों के लिए बुकिंग रविवार, 27 सितंबर से शुरू ही रही है। आइए जानते हैं इसका पूरा शेड्यूल।

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार रेलवे अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को ज्यादा विकल्प देने के लिए मुंबई, चेन्नई, लातूर, कोल्हापुर और कलबुर्गी जैसी प्रमुख जगहों को जोड़ने वाली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुंबई-चेन्नई स्पेशल ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और चेन्नई के बीच एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में छह-छह फेरे लगाएगी; मुंबई-चेन्नई सेवा 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक और वापसी सेवा 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगी।

यह ट्रेन हर बुधवार को मुंबई से रात 12:35 बजे निकलेगी और उसी दिन रात के 11:30 बजे चेन्‍नई पहुंच जाएगी। वापसी में चेन्नई-CSMT मुंबई स्पेशल 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हर गुरुवार को सुबह 4 बजे चेन्नई से चलेगी होगी और अगले दिन सुबह 4 बजे मुंबई पहुंचेगी।

कहां-कहां रुकेगी ट्रेन? मुंबई-चेन्नई ट्रेन दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, दौंड, सोलापुर, कलबुर्गी, वाडी, रायचूर, मंत्रलयम रोड, गुंतकल, रेनिगुंटा, अराकोणम और पेरंबुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। मुंबई-लातूर स्पेशल ट्रेन भारतीय रेलवे CSMT मुंबई और लातूर के बीच भी हफ्ते में दो बार चलने वाली स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जो दोनों दिशाओं में 13-13 फेरे लगाएगी। मुंबई-लातूर सेवा 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हर मंगलवार और गुरुवार को चलेगी, जबकि वापसी की ट्रेन भी इसी दौरान उन्हीं दिनों चलेगी।

कहां-कहां रुकेगी ट्रेन? यह ट्रेन सेवा कई स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, दौंड, कुर्डुवाड़ी, बारशी टाउन, धाराशिव और हरंगुल शामिल हैं। अतिरिक्त सर्विस का सबसे बड़ा हिस्सा कोल्हापुर-कलबुर्गी रूट से आएगा, जहां 64 ट्रिप चलाई जाएंगी।यह स्पेशल ट्रेन 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक शुक्रवार को छोड़कर रोज चलेगी और दोनों दिशाओं में 32-32 ट्रिप लगाएंगी।